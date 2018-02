Valentijnsdag in Arnhem: Etentje, filmpje en vooral bloemen

videoARNHEM - Is Valentijnsdag op zijn retour? In de Arnhemse binnenstad werden dinsdagmiddag nauwelijks extra zaken gedaan vanwege de dag van de liefde die woensdag wordt gevierd. Maar de romanticus is, blijkt uit bijgaande portretten, nog niet helemaal uitgestorven.

Yunita Tuender (38) leerde haar man kennen via het internet, in 1997. Inmiddels zijn ze in augustus dit jaar alweer 15 jaar getrouwd. ,,Toen we nog geen kinderen hadden, deden we meer met valentijn: cadeautjes, een verrassing, een etentje.’’



Toch krijgt de Doetinchemse, zo vertelt ze in de Koningstraat, meestal wel bloemen van haar man. ,,Ik zeg altijd: zonde van het geld. Maar hij geeft ze toch.’’ Zelf gaat ze op zoek naar een lekker drankje: ,,Ik geef meestal iets voor de drankvoorraad. Volgens mij was de apfelkorn bijna op, dus misschien wordt dat het.’’

(Tekst loopt door onder de foto's)

Volledig scherm Yunita Tuender. © Rolf Hensel

,,We doen niet zo heel veel aan Valentijnsdag’’, vertelt de Rotterdamse Sem van Reeven (20), die vandaag met haar vriendin een dagje op ontdekkingstocht in Arnhem is. ,,Maar we gaan waarschijnlijk wel uit eten of naar de bioscoop. Als er plek is. We hebben nog geen restaurant gereserveerd.’’

Ze heeft inmiddels anderhalf jaar een relatie. Naar verwachting zal ze dit jaar in elk geval niet hetzelfde cadeau als vorig jaar krijgen. ,,Toen gaf hij me een rozenplantje. Die was na een week alweer dood. Ik ben niet zo goed met planten.’’

Volledig scherm Sem van Reeven © Rolf Hensel

Chao Ma (32) en haar vriend Ronald van Etten (35) waren er vroeg bij dit jaar. ,,Ik heb haar bloemen gegeven voor valentijn. Die heeft ze afgelopen vrijdag al gehad.’’ Het stel is reeds acht jaar bij elkaar, heeft een zoontje van vier jaar oud en woont in Arnhem.

Wat voor bloemen waren het? ,,Ze moeten nog uitkomen’’, vertelt Van Etten, ,,dat doen ze met Valentijnsdag!’’ Het stel gaat de dag na Valentijn samen uit eten. ,,Dat is omdat het vrijdag Chinees nieuwjaar is’’, aldus de van origine Chinese Ma. Maar natuurlijk ook een beetje voor valentijn.

Volledig scherm Chao Ma (links), Ronald van Etten en zoon, © Rolf Hensel

Eline Kosters (29) werkt normaal gesproken als verloskundige, maar vandaag staat ze haar vriend Jasper van Loosen (33) bij in chocoladewinkel Olala. ,,Hij zei vanmorgen nog: wil je chocolade voor Valentijn?’’

Het Wijchense stel heeft sinds oktober vorig jaar een zoontje. ,,Die is geboren vlak voor de winkel open ging. Hij ligt nu achter in de zaak te slapen.’’ In het kader van Valentijn heeft ze een verrassing voor haar vriend geregeld: ,,Zijn ouders komen uit Etten-Leur en zijn vader is slecht ter been; die heeft de nieuwe zaak dus nog niet gezien. Vanmiddag komen ze naar de winkel, daarna gaan we uit eten.’’