Van bingen op de bank naar première in Radio Kootwijk: ‘We buigen onze wanhoop om naar iets moois’

Dominik Oroz: van de Oostenrijk­se tweede liga naar Europees voetbal met Vitesse

12:14 BRUSSEL - Dominik Oroz (20) speelt donderdag met Vitesse de eerste wedstrijd tegen Anderlecht in de play-offs van de Conference League. De basisplek in het Lotto Park is voor de Kroatische Oostenrijker een mooie beloning. ,,Even heb ik gedacht aan stoppen.”