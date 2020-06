Van hersenletsel herstellende Gijs geniet in Het Dorp nieuwe stijl van uitdagend ‘Trainingshuis’ op topniveau

SP wil Stadsthea­ter Arnhem snel gaan opknappen. ‘Anders hebben we straks niks’

18:16 ARNHEM - De Socialistische Partij in Arnhem wil doorpakken met de hoognodige opknapbeurt van Stadstheater Arnhem en wil snel een besluit over inwoning van Introdans en Oostpool in de schouwburg. ,,Anders hebben we straks niks”, zegt SP-leider Gerrie Elfrink.