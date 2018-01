Van kanker genezen 'general manager' Joey kwispelt als vanouds

Paul heeft zijn gestolen bedrijfsbus binnen een dag terug

12:47 ARNHEM - Goed nieuws voor Paul Wagenaar van hondenuitlaatservice Does in Arnhem. Zijn bedrijfsbus, die vrijdagnacht werd gestolen van de Prins Hendrikstraat in het Arnhemse Spijkerkwartier, was zaterdagavond alweer terug. Hij werd teruggevonden op de Parallelweg in de wijk Lombok.