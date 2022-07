Van kraker in Arnhem tot ereburger in Renkum: waarom Frans van Daal zich inzet voor zijn omgeving

Spoor in Wolfheze wordt nóg groter obstakel: bomen helft van de tijd gesloten door proef met meer treinen

WOLFHEZE - De spoorwegovergang in Wolfheze vormt vanaf woensdag een nog groter obstakel in het dorp dan hij nu al is. Een proef met een tienminutendienstregeling voor intercity’s zorgt ervoor dat in Wolfheze de bomen maar liefst de helft van de tijd gesloten zullen zijn. En dat baart de dorpsbewoners zorgen.

7 september