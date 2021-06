Van Spitman, BFI, Sita en Suez nu naar PreZero: weer een naamsverandering voor afvalbedrijf

ARNHEM - De inwoners van Arnhem gaan binnenkort opnieuw een andere naam op de vuilniswagens zien. De Nederlandse tak van afvalverwerker Suez is overgenomen door het Duitse PreZero. Het betekent de tweede naamsverandering in korte tijd. In 2015 heette Suez nog Sita.

Het duurt nog even voordat Arnhemmers PreZero in het straatbeeld gaan zien. Het vervangen van de Suez-logo’s op onder meer de vuilniswagens betekent een flinke operatie. Voorlopig rijden de Suez-wagens volgens de woordvoerder nog gewoon. ,,Langzaamaan zal PreZero steeds beter zichtbaar worden. Bij ons Arnhemse hoofdkantoor hangen de PreZero vlaggen al uit.”

Lees ook PREMIUM Arnhemmer betaalt 22 euro voor gratis kliko bij afvalverwerker Suez/PreZero Nederland

Wat nu PreZero heet, begon in 1922 als Spitman. Daarna werd het BFI (1987), Sita (2000) en Suez (2015). Jarenlang gold Ben Spitman als ‘de afvalkoning van Nederland’. Hij overleed in augustus 2015 in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate. Spitman was toen 72 jaar. Hij was tot in de jaren 90 directeur van BFI en later Sita.

Toen Suez vorig jaar aangaf zijn Nederlandse recycling- en recovery-activiteiten te willen verkopen, werd PreZero als overnamepartij gevonden. Sinds 31 mei 2021 is de overname officieel. De tussenliggende tijd is gebruikt om voorbereidingen te treffen en de Europese Commissie om toestemming te vragen.

‘Ambities op gebied van duurzaamheid’

De afvalverwerker ziet de overname als een kans. ,,PreZero is een bedrijf met flinke ambities op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie”, zegt een woordvoerder. ,,Er is ruimte voor investeringen en ze kijken met een frisse blik naar de ontwikkelingen op de Nederlandse markt. Met alle kennis en expertise die wij vanuit Nederland inbrengen, kunnen we grotere stappen maken. Samen kunnen we bijvoorbeeld de verpakkingen die de Schwarz Groep produceert nog beter recyclen.”

PreZero valt onder de Duitse Schwarz Groep, die ook eigenaar is van supermarktketens Kaufland en Lidl. PreZero is actief in andere Europese landen en Noord-Amerika, met meer dan 3600 medewerkers op ruim 90 locaties.

Flinke operatie

Het bedrijf zegt de circulaire economie verder te willen brengen in verschillende landen, onder meer door het sparen van grondstoffen en het tegengaan van verspilling in de keten. PreZero denkt met de nieuwe vestigingen zijn positie op de Europese markt te verstevigen. Suez vond duurzaamheid ook altijd al belangrijk, zegt de woordvoerder. ,,Maar nu kunnen we grotere stappen zetten, nog meer nieuwe ideeën ontwikkelen en realiseren. Daar kijken we naar uit.”

Volledig scherm Het logo van PreZero, zoals het grote afvalverwerkingsbedrijf nu gaat heten © PreZero