Van wildpoepen tot rechts inhalen: zoveel hufterboetes zijn uitgedeeld in Arnhem

Deze boetes zijn het afgelopen jaar in elke gemeente in Nederland uitgedeeld, zo ook in Arnhem. In 2021 zijn in totaal 5726 hufterboetes uitgeschreven. Dat zijn 34,9 boetes per 1.000 inwoners. En voor de duidelijkheid: dit kan dus om verschillende overtredingen gaan.

Zie jij een andere Arnhemmer die de regels overtreedt en heb je er last van? Dan verschilt het per type overlast welke stappen je kan ondernemen. Bij een gevaarlijke situatie mag je de politie bellen. Gaat het om kleinere zaken, zoals hondenpoep, dan maak je een melding bij de gemeente. Als je overlast van iets ervaart in Arnhem kun je een melding maken bij een van de volgende instanties: je woningcorporatie of een andere verhuurder, Vereniging van Eigenaren en Buurtbemiddelaars (Stichting Rijnstad). Is er iets kapot in de openbare ruimte, of is er een boom omgewaaid? Dan kun je dat doorgeven via Fixi.