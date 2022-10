ARNHEM - ‘Nijmegen de oudste, Roermond de stoutste, Zutphen de rijkste, Arnhem de genoeglijkste’, staat op de gevel van het Duivelshuis in Arnhem. Reken maar dat gids Jan Storms van Stichting Gilde Stadswandeling Arnhem het eens is met die typering van Arnhem in het hertogdom Gelre. ,,Als u in Arnhem woont, heeft u sowieso alle geluk van de wereld.’’

Het gilde neemt op de over het weekend uitgesmeerde Dag van de Geschiedenis van Arnhem belangstellenden mee rond en in het Duivelshuis. Storms heeft zondagochtend een groep van zo’n twintig geïnteresseerden.

Lees ook Duivelshuis van Gelres veldheer Maarten

van Rossum in Arnhem open gesteld

Wat hem en zijn collega’s van het gilde betreft, blijft het met de rondleidingen niet bij dit weekend. ,,Waarschijnlijk gaan we vanaf november elke maand op een donderdag met een groep door het Duivelshuis”, zegt hij. ,,Er is bijna overeenstemming met de gemeente Arnhem over die maandelijkse rondleiding.”

Maarten van Rossumhuis

,,Als je in Arnhem de weg naar het Duivelshuis vraagt, kan vrijwel iedereen je vertellen waar dat is”, aldus Storms. ,,Maar wanneer je naar het Maarten van Rossumhuis vraagt, denken ze dat je het over de van tv bekende historicus Maarten van Rossem hebt en staan ze verder met de oren te klapperen.”

Daarom hanteert Storms de naam die het gebouw uit de 15de eeuw in de volksmond heeft: Duivelshuis. Hoewel Maarten van Rossum, krijgsheer voor hertog Karel van Gelre, in het huis woonde en zo naamgever werd. ,,Toen de hertog in 1538 overleed, nam Maarten van Rossum het Duivelshuis uit de boedel over”, vertelt Storms. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de saters op het gebouw.

Quote Als u in Arnhem woont, heeft u sowieso alle geluk van de wereld Jan Storms, Gids Gilde Stadswandeling Arnhem

Storms: ,,Daar gaan drie verhalen over. Het eerste is dat Van Rossum recalcitrant was en de pastoor een beetje wilde pesten met die duivels. Het tweede is dat hij de stoep wilde plaveien met munten, maar dat de gemeente dat verbood. Om de gemeente vervolgens dwars te zitten, bracht hij die saters aan. Het laatste verhaal is het meest waarschijnlijk: hij zag tijdens veldtochten versieringen op gebouwen en wilde die ook op zijn eigen huis.”

Gemeentesecretaris met de sleutel

Storms neemt zijn gevolg mee het huis in, dat de gemeente Arnhem in 1830 kocht om er het stadhuis in te huisvesten. Het balkon en wat de werkkamer van burgemeester Ahmed Marcouch is, zijn aangebouwd. De kamer van de burgemeester is nu niet toegankelijk. ,,Alleen toevallig zaterdag bij één van de gidsen, omdat de gemeentesecretaris toen meeliep en die had de sleutel.’’

Storms neemt de groep wel mee naar de Scheepenzaal, waar nu gemeentelijke bijeenkomsten zijn en waar kan worden getrouwd. In die zaal wapens van drie van de vijf steden uit het Veluwekwartier. Natuurlijk Arnhem, groot boven de deur. En verder Elburg en Wageningen. ,,De andere twee, Hattem en Harderwijk, moeten ook in het Duivelshuis hangen, maar we hebben ze nog niet gevonden.”

Storms wijst op een inscriptie die hij vertaalt: ,,Zelfs Jupiter kan niet iedereen tevreden stellen.” Volgens hem een beeldspraak. ,,Je moet het uitleggen als ‘de gemeente kan niet iedereen tevreden stellen met haar beslissingen’.”

De rondleiding eindigt in de voormalige raadskelder. ,,Toenmalig wethouder Gerrie Elfrink wilde er in de tijd dat Herman Kaiser burgemeester van Arnhem was een Kaiserstube, een kroeg, van maken. Dat is gelukkig niet geëffectueerd.” Al doen de nu lege wijnrekken in de kelder misschien anders vermoeden.

Volledig scherm Bezoekers bekijken de rijk gedecoreerde gevel van het Duivelshuis tijdens de rondleiding. © Gerard Burgers