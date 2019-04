Vanaf donderdag weer tanken bij Theo in Groesbeek en Arnhem

NIJMEGEN - Er kan vanaf donderdag - mogelijk al eerder - weer getankt worden bij de tankstations van Theo Vermeulen aan de Nieuweweg in Groesbeek en en de Amsterdamseweg (Leeren Doedel) in Arnhem. Dat kan nu niet omdat Vermeulen een conflict heeft met Total Nederland . Die zette de centraal aangestuurde kassa's in Groesbeek en Arnhem op zwart.

Dinsdagochtend stonden beide partijen in kort geding voor de kantonrechter in Nijmegen. Het geding was aangespannen door Total, die de exploitatie-overeenkomst voor beide tankstations met Vermeulen vanwege een opgelopen schuld (twee ton) opzegde en wil dat hij opkrast, zodat anderen de tankstations kunnen overnemen. De advocaat van Vermeulen, mr. Paul de Kerf, betoogde dat het wel allemaal kort dag was: hij had de stukken laat gekregen en ze nauwelijks kunnen bestuderen. Hij vroeg twee weken uitstel.

Dat zou betekenen dat er komende twee weken geen brandstof verkocht kan worden. Dat wil Total niet en Vermeulen eigenlijk ook niet. De kantonrechter schorste de zitting om zich te beraden over het verzoek tot uitstel. Tijdens de schorsing kwamen in de wandelgangen van het kantongerecht de partijen tot elkaar: Total zal de kassa's weer op wit zetten op de voorwaarde dat de betalingen van de klanten rechtstreeks op de rekening van Total gestort worden. Total zal vervolgens commissie afdragen aan Vermeulen. En op 30 april zal de kantonrechter zich dan opnieuw over de kwestie buigen.

Rare dingen

En Vermeulen moest wel beloven 'geen rare dingen te doen, zoals de vlaggen halfstok hangen’. Want het stoort Total Nederland nogal dat Vermeulen in de publiciteit is gekomen met zijn probleem. Volgens mr. De Kerf kan Vermeulen daar niks aan doen. ,,Een journalist kwam tanken, maar dat kon niet. Vermeulen heeft niet zelf de publiciteit gezocht.” De pomphouder had overigens een trofee meegebracht naar de rechtbank. In 2015 werd hij door Total Nederland nog uitgeroepen tot ‘beste dealer’. Waarmee Vermeulen maar wilde zeggen dat hij niet zo'n slechte ondernemer kan zijn.

Vermeulen wijt de opgelopen schuld onder meer aan het feit dat hij in een 'wurgcontract’ verstrikt raakte toen hij in 2012 het Arnhemse tankstation erbij nam. De kosten van personeel zouden hem veel te rooskleurig zijn voorgespiegeld. Tot overmaat van ramp ging de Amsterdamseweg in 2018 op de schop en was de Leeren Doedel acht maanden slecht bereikbaar, aldus Vermeulen. ,,Maar nu draait het weer als een tierelier", zegt de pomphouder, die verwacht de schuld weg te kunnen werken. Hij was blij met het resultaat. ,,Total Nederland heeft zich van zijn menselijke kant laten zien".

De provincie - verantwoordelijk voor de Amsterdamseweg - is ‘verbaasd’. ‘Wij zijn meerdere malen langs geweest en hebben onze nummers achter gelaten als we iets konden beteken of ergens mee konden helpen. Ondernemers hebben de voor- en nadelen van een weg dus onderhoud een keer per 9 jaar kan gezien worden als nadeel. Indien er aantoonbaar (en daarvoor moet iemand financiële gegeven aanleveren van zijn omzet van de afgelopen drie jaar en het wordt beoordeeld door onafhankelijk deskundigen) financieel ernstige schade is geleden kennen we een schadecompensatieregeling. Tijdens werkzaamheden doen wij er altijd alles aan om ondernemers zoveel mogelijk tegemoet te komen. Deze ondernemer is op dezelfde manier behandeld als de overige ondernemers langs de weg. Wij hebben verder geen klachten ontvangen’, aldus een woordvoerster van de provincie desgevraagd.