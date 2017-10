Vandaag live meekijken over de schouder van een agent

Agente Vera Bout heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van sociale media door de politie: ,,Mensen willen getuige zijn van wat er in de wijk gebeurt. Dat verklaart het succes van de Facebookpagina's van de politieteams. Ik heb gemerkt dat landelijke politiecampagnes niet altijd aanslaan op die pagina's. De mensen willen lezen maar ook meepraten over spannende zaken in hun wijk’’, vertelt Bout.



Of het gebruik van Facebook tot meer arrestaties leidt, kan Klok niet zeggen, omdat daar geen onderzoek naar is gedaan. ,,In het tijdperk vóór de sociale media kregen we ook veel reacties op oproepen in de reguliere media. De respons is nu natuurlijk wel sneller. Zo hebben we na een mishandeling in Velp het signalement van een verdachte op Facebook geplaatst. Binnen een dag hadden we hem te pakken’’, zegt Klok.