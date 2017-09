Vechtpartij bij Islamitisch Cultureel Centrum in Arnhem

De vechtpartij vond plaats toen er elders in het gebouw een uitvaartgebed aan de gang was. „Maar dat had niets met elkaar te maken”, stelt woordvoerder Mustafa El Harrak van Nour Al Houda.

Eén persoon raakte lichtgewond, hij is meegenomen naar het ziekenhuis. De politie is met twee wagens ter plaatse gekomen om de boel te sussen. El Harrak kan niet uitweiden over wat er exact is gebeurd. ,,Dat moet het onderzoek van de politie uitwijzen. Maar de dader is bekend bij de politie. Hij is wat ons betreft niet meer welkom in dit centrum. Geweld, schelden of vergelijkbare zaken worden hier absoluut niet getolereerd. Het draait hier om respect.’’