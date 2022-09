Veehouder Wilco hoopt dat het bio-pad hem redt: ‘We willen het krijgen zoals het vroeger was’

Verleden Leven Een bevlogen man die alles graag op zijn eigen manier deed

Ad Visser werd eind 1945 geboren in het Friese Dantumadeel, waar zijn ouders geëvacueerd waren. Na de oorlog keerde het gezin terug naar zijn huis aan de Distellaan in Arnhem waar Ad opgroeide en later zijn eigen onderneming begon.

20 september