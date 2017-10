Veel interesse in Gelderland voor proef met 'overheidswiet'

ARNHEM - In veel Gelderse gemeenten bestaat interesse om mee te doen aan een proef met legale wietteelt. Arnhem en Nijmegen hebben belangstelling en ook in Wageningen en Zutphen willen raadsfracties dat hun gemeenten zich meldt als pilotgemeente. Vorige week lekte uit dat het nieuwe kabinet een proef in zes tot tien gemeenten wil houden .

De proef zou gaan om het opzetten van een organisatie die de wiet kweekt en levert aan coffeeshops in de geselecteerde gemeenten. Nu is de verkoop legaal, maar de teelt niet.

Als de voorwaarden goed zijn, zou Gelderland de kans om cannabisprovincie nummer een te worden met beide handen moeten aangrijpen, vindt Antoon Kanis (D66 Gelderland). Hij lanceerde vorig jaar het idee om Gelderland als wietprovincie op de kaart te zetten. ,,We hebben hier alles in huis: topwetenschap bij de Wageningen Universiteit en ervaring met de teelt van vezelhennep in Arnhem. Als er ergens onderzocht kan worden hoe je wietplanten kweekt met zo min mogelijk schadelijke stoffen erin, dan is het hier."

Gelderwiet

De ontwikkeling van Gelderwiet zou bij legalisering inderdaad kunnen, zegt Erik Toussaint, woordvoerder van Wageningen Universiteit and Research. ,,Als het legaal wordt, zouden we een rol kunnen spelen. In een onderzoekssetting kunnen we meten hoe hoog het THC-gehalte is. Maar je kunt ook denken aan teeltoptimalisatie. Hoe kweek je planten met minder water en zonder bestrijdingsmiddelen?"

Quote De schizofrene situatie aan de achterdeur van de koffieshops moet worden geregeld

In Nijmegen hebben burgemeester en wethouders zeker interesse in een proef. GroenLinks stelde dit weekend al voor om mee te doen. Ook in Arnhem is er interesse, liet burgemeester Marcouch gisteravond in de gemeenteraad weten in antwoord op vragen van D66, PvdA en Partij voor de Dieren. ,,De schizofrene situatie aan de achterdeur van de koffieshops moet worden geregeld."

Veel steden willen meedoen

In Wageningen en Zutphen vindt D66 dat de gemeente het voortouw moet nemen en zich aan moet bieden als proefgemeente. Of ze dan ook geselecteerd worden, is lang niet zeker. De concurrentie uit de rest van het land is groot. Heerlen, Breda, Eindhoven en Maastricht hebben al aangekondigd dat zij graag aan een pilot willen uitvoeren. De verwachting is dat nog veel meer steden zich melden. Bij een peiling vorig jaar bleek 90 procent van de gemeenten voorstander van legalisering.

Pechtold

Volledig scherm Foto ter illustratie © Politie Dat de proef met legale wietteelt er nu toch lijkt te komen, verrast Antoon Kanis wel. Knap onderhandeld van partijleider en stadgenoot Pechtold, vindt hij. ,,Met twee uitgesproken tegenstanders als ChristenUnie en CDA en een partij als de VVD die ook lange tijd tegen was, komen tot zo'n resultaat, vind ik bijzonder. Maar wel logisch, want we zitten nu met een situatie waarin de verkoop in coffeeshops legaal is, maar de teelt illegaal. Die wiet moet in een coffeeshop bijna uit de lucht komen vallen. Het is goed dat te veranderen, nu wordt het op zolders geteeld, met afgetapte energie, in brandgevaarlijke panden. Dat moet anders."



CDA-leider Sybrand Buma keerde zich in de verkiezingscampagne fel tegen elk voorstel voor legalisering van wiet. Op bezoek bij de Gelderlander noemde hij Kanis' voorstel om van Gelderland een wietprovincie te maken 'dieptriest'.