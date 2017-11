Veel internetprostitutie in Arnhem

Waar de onderzoekers in Arnhem in 2017 op bijna 156.000 Arnhemmers 236 unieke seksadvertenties telden, turfden ze in Nijmegen (met ruim 173.000 inwoners) niet meer dan 100 internetprostituees. Beke onderzocht de websites Kinky.nl, Sexmarkt.nl, Sexjobs en Boys4u.nl.



Van de Arnhemse onlineprostituees bleek ruim 69 procent vrouw, 22 procent man en 7 procent transseksueel. De vrouwen zijn gemiddeld 31 jaar oud en hebben vooral een Oost-Europese of Zuid-Amerikaanse achtergrond. Gemiddeld berekenen ze hun klanten 124 euro per uur. Het merendeel werkt thuis, maar klanten kunnen ook betaalde seks krijgen in een hotel of in een auto op de parkeerplaats. In meer dan de helft van de advertenties werd onveilige (orale) seks aangeboden.