Veel minder treinen tussen Arnhem en Nijmegen door seinstoring

Renkum met Pro Persona in gesprek over gebruik sportzaal

15:23 WOLFHEZE - De gemeente Renkum praat donderdag met Pro Persona over het gebruik van de sportzaal op het terrein van de zorginstelling in Wolfheze. De andere gymzaal in het dorp is verouderd en wordt mogelijk omgebouwd tot brandweerkazerne. Daar doet de gemeente onderzoek naar.