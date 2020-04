Veel verkeersdoden in Gelderland en Brabant: deze ongelukken maakten diepe indruk

NIJMEGEN- Nederland kende vorig jaar een kleine daling in het aantal verkeersdoden. Gelderland en Brabant springen er desalniettemin nog altijd in negatieve zin uit. In beide provincies kwamen in 2019 meer dan tweehonderd mensen om het leven in het verkeer. Achter al die tragische ongelukken zit een verhaal.