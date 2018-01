Veel vertraging op snelwegen door ongevallen in ochtendspits

Arnhemse crossers zijn 'Rupsje Nooitgenoeg', vindt Milieufederatie

7:56 ARNHEM De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) is fel gekant tegen de uitbreidingsplannen van Motorsportpark Gelderland Midden aan de Koningsweg in Arnhem. De motorcrossers willen wekelijks vijf dagdelen kunnen crossen in plaats van de huidige drie. ,,We zien een Rupsje Nooitgenoeg", stelt de GNMF.