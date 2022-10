Veelbesproken nieuwbouw aan De Whemedreef moet volgend jaar zomer klaar zijn

Buurt keert zich tegen gemeente­raad om oud bouwplan: ‘We hebben hier al genoeg sociale huurwonin­gen’

ARNHEM - Bewoners van Malburgen-Oost botsen met de Arnhemse gemeenteraad over het bouwplan De Kijkers voor de Whemedreef in de wijk. De raad is tegen dat plan, met 39 grondgebonden woningen en een appartementengebouw en wil in plaats daarvan zeven torens met tientallen woningen. De bewoners zijn juist vóór het bouwplan.

