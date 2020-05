Veluwse campings woedend op kabinet: ‘Stappen zo nodig naar de rechter’

Dat campings en vakantieparken pas op 1 juli weer helemaal open mogen, is de sector in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Hier leggen wij ons niet bij neer’’, zegt regiomanager Ivo Gelsing van branchevereniging Hiswa-Recron. ,,We zijn op oorlogspad en stappen zo nodig naar de rechter.’’

Volgens Gelsing, die de Gelderse recreatiesector vertegenwoordigt, is zijn achterban 'ziedend’. ,,Het is ook volstrekt onduidelijk waarom onze sector pas op 1 juli weer helemaal open mag. Het kabinet geeft daarover geen uitleg.’’ Hiswa-Recron vindt bovendien dat er sprake is van willekeur. ,,Hotels mogen immers al wel weer gewoon gasten ontvangen. Wij voelen ons ernstig tekortgedaan door de overheid.’’

Op veel Veluwse campings en vakantieparken zijn toeristen op dit moment gewoon welkom. Mits hun camper of caravan over eigen sanitaire voorzieningen beschikt. Dat is een absolute voorwaarde. Wie met de tent of vouwwagen op pad gaat, wordt aan de poort geweigerd. Reden hier achter is dat recreatieterreinen hun gezamenlijke sanitaire voorzieningen gesloten moeten houden.

Hygiëne

De versoepelingen die het kabinet gisteravond aankondigde, bieden volgens Gelsing voldoende ruimte voor aanpassing van de beperkende regels voor recreatiebedrijven. ,,De meeste ondernemers hebben allang hun veiligheidsprotocol op orde en een plan klaarliggen om hun sanitaire voorzieningen zo in te richten dat gasten van elkaar worden gescheiden; fysiek en in tijd. Met de hygiëne zit het - zoals gebruikelijk - ook goed want de toiletten en douchen worden om de haverklap schoongemaakt.’’

Hiswa-Recron eist dat campings en vakantieparken toestemming krijgen om per direct weer helemaal open te gaan. ,,Dat is ook in het belang van onze ouderen. Voor deze doelgroep is het voorjaar de belangrijkste vakantieperiode. In juli en augustus worden campings en vakantieparken immers overgenomen door gezinnen.’’

Rechter