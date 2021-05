Verbijstering in de branche: sauna's mogen nog niet open

Brandhaar­den door drukke parken op Koningsdag? In Arnhem zijn wel meer jongeren besmet

12 mei ARNHEM - Waar in Amsterdam Koningsdag zorgde voor een golf van besmettingen, lijkt dat in deze regio niet het geval. In Arnhem, waar het bij een demonstratie en in het Sonsbeekpark zeer druk was, zijn er niet veel nieuwe besmettingen terug te leiden op die samenkomsten. Wel raken er steeds meer jongeren besmet.