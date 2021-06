Verbod op regenboogkleuren in München? Dán doet Arnhem het wel

Het is niet alleen een gebaar waarmee de gemeente wil laten zien dat ze er aan hecht dat iedereen zich vrij voelt om te zijn wie hij of zij is, deze dag is het vooral ook op te vatten als een opgeheven vinger naar de UEFA. De Europese voetbalbond heeft de stad München verboden de Allianz Arena vanavond bij de voetbalwedstrijd tussen Duitsland en Hongarije aan de buitenkant in de regenboogkleuren uit te lichten.