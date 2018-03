Verdachte aangehouden van steekpartij in Arnhemse lijnbus

updateARNHEM - Aan de Rijnstraat in Arnhem is dinsdag aan het eind van de middag een man neergestoken in een lijnbus. Het slachtoffer is daarbij ernstig gewond geraakt. De politie heeft dinsdagavond een verdachte aangehouden.

Het gaat om een man die op het moment van de steekpartij in verwarde toestand was en waarschijnlijk onder invloed van alcohol. Hij viel een passagier in de bus aan en ging er vervolgens vandoor in de richting van de Korenmarkt.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Rond 20.00 uur is zijn toestand stabiel, zo laat een politiewoordvoerder weten. Hij is buiten levensgevaar.

De politie is ter plaatse een onderzoek gestart en op zoek gegaan naar de dader. Daarbij is een getuigenoproep gedaan via Burgernet. Passagiers van de bus - de steekpartij gebeurde tijdens de spits - zijn opgevangen en gehoord als getuige. ,,Die waren allemaal heel erg geschrokken’’, aldus de woordvoerder.

Signalement

De man werd niet tijdens zijn vlucht in de kraag gegrepen, maar dankzij een melding later op de avond. ,,Wij kregen een melding van een verwarde man ergens in Arnhem. Die bleek precies aan het signalement te voldoen, waarop we hem hebben aangehouden.’’

Over de precieze toedracht of een motief kon de politie dinsdag niets zeggen. ,,Het lijkt er in elk geval op dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden.’’