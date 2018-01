Verdachte: drie overvallers sloegen Arnhemse prostituee Bianca dood

ARNHEM - Transgender Bianca uit Venezuela zou bij een brute overval in Arnhemse woning door drie mannen zijn doodgeslagen. Dat zegt de Edese verdachte , die beweert geen dader maar slachtoffer te zijn. Woensdag beslist de rechter of hij langer in voorarrest blijft.

De 28-jarige Edese verdachte ontkent in alle toonaarden de transgenderprostituee Bianca op vrijdag 29 september in Arnhem te hebben vermoord.

Niet hij, maar drie overvallers zouden de vrouw met een zwaar voorwerp hebben doodgeslagen. De verdachte zelf raakte daarbij ook gewond, aldus zijn raadsvrouw.

De 32-jarige Bianca uit Venezuela was vermoedelijk op de avond voor de moord in het huis aan de Van Oldenbarneveldtstraat gearriveerd. In de woning werkten volgens buurtbewoners vaker prostituees. Op vrijdag 29 september net na de middag ging het gruwelijk mis in de kleine benedenwoning.

Slachtoffer

De verdachte heeft bij de politie verklaard net als Bianca slachtoffer te zijn en geen dader. ,,Mijn cliënt was in de woning toen de drie mannen binnen kwamen. Ze vielen de vrouw aan en sloegen hem buiten westen. Wat hun motief was, weet hij niet. Daarvoor ging alles te snel’’, zegt advocaat Charlotte van Dooijeweert.

Toen de Edenaar bij kennis kwam raakte hij in paniek. ,,Hij zag de vrouw dood op de grond liggen en is er meteen vandoor gegaan. Omdat er heel wat sporen van hem in de woning waren wist hij dat het een kwestie van tijd was tot de politie hem zou arresteren’’, vertelt Van Dooijeweert.

Vluchtroute

Op de vraag of de Edenaar klant was van Bianca wil de advocaat niet ingaan. Ook over zijn vluchtroute wil ze niets zeggen. In het gangpad achter de woning vond de politie kort na het gebeurde een bloedspoor en tassen met spullen, mogelijk afkomstig uit de woning waar Bianca verbleef. Of haar cliënt die spullen had meegenomen wil de raadsvrouw niet zeggen. Net zo min als ze iets kwijt wil over de herkomst van het bloedspoor.