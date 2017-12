Verdachte dubbele hotelmoord Arnhem wacht met smart op psychiatrisch rapport

Voor de 25ste keer in de rij voor chocolade brokken van Mousset

9:33 ARNHEM - Vier uur voordat chocolaterie Mousset in Arnhem op woensdagochtend de deuren opende, stond Arthur Brinkhoff al paraat om brokken van chocoladeletters te kopen. ,,Ik heb uitgerekend dat ik hier voor de 25ste keer sta. Daarom wilde ik vandaag per se vooraan staan. Ik had de wekker op kwart over vijf gezet. En ik was hier als eerste."