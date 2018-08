Verdachte en dode steekincident Arnhem-Zuid kenden elkaar

Geboeid

Een bovenbuurvrouw zag de 23-jarige verdachte bloot uit de struiken in de tuin komen. Hij schreeuwde: 'Help, help!' De verdachte raakte bij het incident zelf ook gewond. Hij is later geboeid in een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Na behandeling is de verdachte naar een arrestanten-cel aan de Beekstraat in Arnhem gebracht.