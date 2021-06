Verdachte herinnert zich gewapende overval op Jumbo in Arnhem niet: ‘Komt allemaal door die ghb’

Meer overvallen op supermark­ten, ondanks coronajaar: daders jong en amateuris­tisch

15 maart Geringe buit, een hoge pakkans en flinke celstraffen. Toch blijven supermarkten het doelwit van overvallen. In het coronajaar 2020 werden er 118 supers overvallen, 10 meer dan in 2019. Dit jaar staat de teller alweer op zeker negentien overvallen. In februari waren in deze regio vier supermarkten in Veenendaal (2x), Cuijk en Gaanderen de klos. Afgelopen donderdag was het in Arnhem raak.