Verdachte herinnert zich weinig van dubbele moord in Arnhems hotel

ARNHEM - De 48-jarige verdachte De L. van de dubbele moord in Hotel Rembrandt in Arnhem kan zich weinig tot niets herinneren van die bewuste avond. Destijds werden hotelier Bennie Peters en zijn gast Willy van den Heuvel met messteken gedood .

De L. zal ook tijdens de rechtszaak vanmiddag weinig kunnen toevoegen aan zijn lezing van begin juli.

Toen verklaarde hij tegenover de rechter dat hij hiaten had in zijn herinnering over wat zich op donderdagavond 23 maart 2017 heeft afgespeeld in Hotel Rembrandt aan de Patersstraat in Arnhem.

Kliniek

Dat hij zich de volgende dag meldde in het politiebureau aan de Arnhemse Beekstraat moet volgens zijn advocaat Carien Langereis niet gezien worden als een bekentenis. ,,Hij heeft zich gemeld, omdat hij anderhalve week eerder niet was teruggekeerd in de tbs-kliniek waar hij toen zat. Over die bewuste avond in het hotel heeft hij weinig herinnering.’’

De verdachte werkte voor zijn arrestatie enkele maanden onbegeleid bij het VoedselLoket Almere aan zijn terugkeer in de maatschappij. Op 15 maart keerde hij niet terug in de Oostervaarderskliniek in Almere, waar hij verbleef. Met een van het VoedselLoket gestolen bestelwagentje vertrok hij richting België. De auto liet hij achter in Antwerpen en ging vervolgens met de trein terug naar Nederland. Uiteindelijk belandde hij in Arnhem, een stad die hij van eerdere bezoeken kende.

Diefstal

Het was niet voor het eerst dat de verdachte niet terugkeerde van onbegeleid verlof. De man die sinds 2008 vanwege een poging tot moord in tbs-klinieken verblijft, ging er in 2012 en in 2014 vandoor. Tijdens zijn afwezigheid toen had hij zich schuldig gemaakt aan respectievelijk diefstal van geld uit een kassa en een auto.