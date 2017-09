Verdachte hotelmoord Rembrandt was leuke, vrolijke man

ARNHEM - Tbs'er René de L. (47) staat woensdag voor de rechter voor de dubbele moord in Hotel Rembrandt. Wie is deze tbs'er die donderdagavond 23 maart hotelier Bennie Peters (71) en zijn enige gaste Willy van der Heuvel op gruwelijke wijze om het leven gebracht?

,,Hij was een leuke, vrolijke, maar vooral een hardwerkende vrijwilliger. Met humor. De teleurstelling en verbazing waren dan ook groot toen bleek dat hij tot zoiets verschrikkelijks in staat was.''

Peter Mons van VoedselLoket Almere kan een half jaar na dato nog niet bevatten dat tbs'er René de L. die vrijwilligerswerk in zijn bedrijf deed, verdacht wordt van de dubbele hotelmoord in Arnhem. Op 15 maart steelt De L. een auto van het VoedselLoket en keert niet terug in de kliniek. Een week later duikt hij op in Hotel Rembrandt in Arnhem waar hij met een mes een bloedbad aanricht. Bennie Peters en Willie van den Heuvel komen om het leven.

Poging moord

Om iets te weten te komen over René de L. moeten we terug naar 2005. De geboren Utrechtenaar probeert in dat jaar met een stevige tak zijn slachtoffer zonder enige aanleiding dood te slaan. Het slachtoffer overleeft deze aanval van achteren. De rechtbank veroordeelt hem in 2006 voor poging moord en geeft hem een gevangenisstraf van 2,5 jaar en behandeling in een tbs-kliniek.



René de L. heeft sinds 1999 al een aardig dossier met geweldsdelicten opgebouwd. Hij lijdt aan pathalogisch gokken, alcoholafhankelijkheid, een antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis, aldus het vonnis. De kans op herhaling is zeer groot, oordeelt de rechtbank in 2006. Bovendien blijken alle behandelingen tot dan toe 'in feite niets te hebben opgeleverd'.

Tbs-kliniek

Na zijn gevangenschap gaat hij in februari 2009 naar tbs-kliniek de Rooyse Wissel in Venray. Hij ontpopt zich tot een gemotiveerde tbs'er en krijgt daarvoor in 2012 de beloning: onbegeleid verlof. Twee jaar later keert hij voor het eerst niet terug in de kliniek. Opsporing Verzocht moet eraan te pas komen om De L. in september 2014 weer te pakken te krijgen.

Quote Ver­ba­zing­wek­kend dat hij zo snel weer met onbegeleid verlof kan. Zeker als je kijkt naar zijn achtergrond

Omdat hij tijdens zijn afwezigheid een auto heeft gestolen mag De L. een jaar lang de kliniek niet verlaten. Eind 2016 mag De L. weer op onbegeleid verlof. ,,Een opmerkelijke casus. Hier hebben heel wat mensen wat uit te leggen. Ik vind het verbazingwekkend dat hij zo snel weer met onbegeleid verlof kan. Zeker als je kijkt naar zijn achtergrond'', zegt advocaat en tbs-spcialist Hettie Cremers.

Onderzoek

Advocaat Job Knoester, voorzitter van de Vereniging van TBS-advocaten, begrijpt de impact van de dubbele moord, maar breekt ook een lans voor de tbs'er. ,,Er is geen alternatief. Mensen zonder behandeling gevangen zetten, betekent dat ze na enkele jaren celstraf vier tot vijf keer gevaarlijker terugkeren in de maatschappij dan ex-tbs-ers'', zegt Knoester.