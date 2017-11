Verdachte moord Anne Faber gaat meewerken aan persoonlijkheidsonderzoek

De rechter-commissaris bepaalde onlangs al dat P. naar het PBC moet voor een onderzoek. Hij heeft aangegeven mee te willen werken. Advocaat Niels Dorrestein bij RTL: ,, Hij zal zich coöperatief opstellen omdat hij het in het belang van de zaak acht en het hem inzicht zal verschaffen in zijn doen en laten.”



P. is een veroordeelde zedendelinquent, die in het kader van een resocialisatietraject in de forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn verbleef. Hij werd eerder veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens de gewelddadige verkrachting van twee tienermeisjes. Destijds weigerde hij een persoonlijkheidsonderzoek, waardoor de rechter hem geen tbs kon opleggen.



P. kwam in beeld bij de politie nadat zijn dna werd aangetroffen op de jas van Anne. Die werd door een voorbijganger gevonden op een fietspad bij Huis ter Heide. Later werd haar fiets gevonden in een vijver in Huis ter Heide, net als haar tas die even verderop lag.