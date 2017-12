Drie jaar cel geëist voor schietpartij Arnhem, verdachte ontkent: 'Ik lag lekker in bed'

De Arnhemse verdachte ontkent iets te maken te hebben met de schietpartij: ,,Ik ben een jongen die zegt waar het op staat. Ik ga niet liegen over dat soort zaken. Waar ik die ochtend was? Geen idee, meneer de rechter. Waarschijnlijk lag ik nog lekker in bed. Dat is zo lang geleden. Weet u het dan wel nog?’’



Lange tijd tastte justitie in het duister over de achtergrond van het incident. Het slachtoffer verklaarde wisselend over wat die ochtend is voorgevallen. Dat zou mogelijk verband houden met de aard van het conflict, dat gezocht moet worden in het drugsmilieu, zo stelde de officier van justitie.