Verdachte steekincident De Laar gearresteerd: politie heeft de zaak in onderzoek

ARNHEM - De politie heeft een verdachte van een steekincident op het Abshovenpad aangehouden. Wat zijn betrokkenheid is, wil de politie nog niet zeggen. Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang.

De buurt rond de parkeerplaats waar zaterdagmorgen tussen 16.00 en 17.00 uur in de wijk De Laar-Oost een hevig bloedende man lag, heeft weinig meegekregen van alle commotie. Het slachtoffer is een 45-jarige man uit Duiven. Wat hij deed in het huis aan het Abshovenpad is een raadsel. ,,Ik zei vorige week nog tegen iemand: de buurt gaat erop achteruit. En dan gebeurt er dit”, zegt een buurman. Geen van de buurtgenoten wil met naam en toenaam in de krant.

Zwaar gewond op straat

Het huis van waaruit het slachtoffer zwaargewond de straat op ging, ligt er verlaten bij. Er is niemand thuis. Wel heeft de politie de ramen en deur met tape gezekerd. Het raampje naast de deur is vermoedelijk door de politie ingeslagen. Hier is provisorisch een houten plaatje tegenaan gemaakt, vastgemaakt met hetzelfde politietape.

Verschillende buren vertellen dat de huurder zijn woning regelmatig onderverhuurde. Zo zou een Roemeense studente tandheelkunde er een tijdje hebben gewoond. Een enkele buurtbewoner weet te vertellen dat alleen de woonkamer en keuken werden verhuurd. De huurders sliepen in de kamer met het nadrukkelijke verbod om niet naar boven te gaan. Woningcorporatie Portaal, van wie de woning is, was niet bereikbaar voor commentaar.

Zakken met spullen uit de woning

De politie was zaterdag en zondag regelmatig in de woning. Agenten hebben enkele zakken met spullen meegenomen. ,,Wat erin zat? Geen flauw idee, maar ze hebben wel een hele tijd onderzoek gedaan”, zegt een bewoonster.

De politie hult zich vooralsnog in nevelen. ,,De toedracht van het steekincident wordt onderzocht. Waar de aangehouden verdachte vandaan komt en hoe oud hij is, kan ik nog niet zeggen”, aldus een woordvoerder van de politie.

Steekincident Zevenbladstraat

Agenten moesten zaterdagavond nog een keer optreden bij een steekincident. Dit keer in de Zevenbladstraat waar een vrouw gewond was geraakt. De politie heeft een 33-jarige Arnhemmer aangehouden. Het gaan een conflict in de relationele sfeer, meldt de woordvoerder.