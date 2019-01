Verdachte vader gezinsdrama 90 dagen langer vast

COLUMN De Johan Derksen uithangen is heerlijk eerlijk

12:33 En daar was plots een ongemakkelijk moment. We dronken bier in Metropool, een naar mijn smaak ietwat te verlicht Grand Café in de Steenstraat. Ik was op de helft van mijn eerste Westmalle Tripel toen de vriend zijn telefoon pakte. Hij moest wat laten zien. Een nieuw logo dat hij had ontworpen. ,,Het moet innovatie en vernieuwing uitstralen”, zei hij terwijl hij in zijn telefoon zocht naar het ontwerp. ,,Ik wil je eerlijke mening horen.”