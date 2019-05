Verdachte van doden transgender Bianca in beroep tegen straf van 11 jaar

ARNHEM - De 29-jarige Ferit V. uit Ede gaat in hoger beroep. De man vindt dat hij onterecht 11 jaar gevangenisstraf heeft gekregen voor doodslag op de transgender prostituee Bianca in Arnhem. Volgens zijn advocaat Cem Polat heeft zijn cliënt een andere lezing van het gebeurde en is bovendien niet bewezen dat de klappen die Bianca kreeg dodelijk waren.

De Venezolaanse transgender werd in september 2017 dood aangetroffen in een benedenwoning aan de Van Oldebarneveldstraat in Arnhem. Ze was aangevallen en hard geslagen. Bovendien had ze veel drugs in haar bloed.

Puinhoop

De woning was na het voorval veranderd in een puinhoop. Met chloor en water was geprobeerd om de sporen van het geweld te wissen. V. heeft altijd ontkend dat hij de vrouw had aangevallen. Volgens hem was zij het slachtoffer van een overval door drie mannen. Ook hij zou buiten westen zijn geslagen.

Uiteindelijk geloofde de rechter het verhaal van V. niet en strafte hem conform de strafeis van de officier van justitie: 11 jaar cel.