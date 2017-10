Verdachte van gewelddadige dood prostituee Bianca 90 dagen langer vast

eropuit Griezelen in de koe­pel­ge­van­ge­nis: HorrorDome Arnhem wil eigenlijk nóg verder gaan

10:08 Achternagezeten worden door een horrorclown in de koepelgevangenis in Arnhem. Een los been in een grijze ton. Een verrotte caravan waar met bloedsporen 'let's play a game' op is gekalkt. Schelle muziek waar je nekharen van overeind gaan staan. De een moet er niet aan denken, de ander legt er zelfs geld voor neer. Vandaag opent spookhuis de 'HorrorDome' drie weekenden lang zijn deuren voor mensen met stalen zenuwen'.