Verdachten beleggingsfraude: 'Buik vol van beleggen'

OM: 'Arnhems villafonds was pure oplichting'

16:52 ARNHEM - Uw belegging in Pura Vida is absoluut veilig, zo verzekerden de verkopers van het Arnhemse beleggingsfonds Pura Vida hun aarzelende klant, nu tien jaar geleden. Maar het was niet veilig. In totaal ging ruim een miljoen euro in rook op.