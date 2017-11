Verdachten betonschaar-incident niet vervolgd voor homohaat

De twee zouden het slachtoffer zijn van geweld tegen homo's. Het bracht een golf van protest te weeg. Veel mannen en vrouwen in binnen- en buitenland liepen de week na de mishandeling uit solidariteit met de slachtoffers hand in hand met een seksegenoot. Een week na de mishandeling trok een manifestatie in Arnhem tegen homohaat 2.500 bezoekers.



Nu blijkt dat het Openbaar Ministerie de vijf verdachten niet vervolgt voor homo-discriminatie.



Verrassing

Voor advocaat Gerald Roethof van de oudste verdachte is dat geen verrassing. ,,Vanaf het begin heb ik gezegd dat deze zaak niets met discriminatie of homohaat te maken heeft. Ik ben blij dat de officier van justitie dat ook zo ziet’’, zegt hij.



De storm van protest over de mishandeling heeft Roethof niet verbaasd. ,,Zo gaat dat tegenwoordig in het digitale tijdperk. Zonder de feiten te weten heeft men een mening klaar. Dat is wat ik er in zijn algemeenheid over wil zeggen’’, aldus Roethof.



Advocaten van andere verdachten willen niet publiekelijk reageren.