Verdachten die zich voordeden als agenten en geld aftroggelden voorlopig vrij

Meer Rhedense kinderen krijgen Gelrepas

23:05 DE STEEG - Ook kinderen van ouders met een inkomen tot anderhalf keer het bijstandsniveau kunnen voortaan in de gemeente Rheden een Gelrepas krijgen. Met die pas kunnen zij met korting sporten of een culturele cursus of activiteit doen. Het aantal Rhedense kinderen met een Gelrepas stijgt daarmee van 1.100 tot 1.600.