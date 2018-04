Verdachten mishandeling homostel op Arnhemse brug horen straf

Grenswerkers klem tussen Nederlandse en Duitse belastingdienst

Bedrijven en Nederlanders die over de grens in Duitsland werken lopen grote kans om klem te komen te zitten tussen de belastingdiensten van beide landen. Volgens het accountantskantoor Flynth, met veel vestigingen in de grensstreek, komen steeds meer Nederlanders hierdoor in de problemen.