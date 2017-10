Verdachten Posbankmoord gaan voor lagere straffen in hoger beroep

ARNHEM - Verdachte Frank S. houdt vol dat hij in paniek heeft geschoten en dat daar geen rekening mee gehouden is. Verdachte Souris R. vindt dat hij in de val is gelokt. Woensdag start het hoger beroep in de Posbankzaak. De moord op Alex Wiegmink in 2003.

Frank S. uit Boekel was van plan om elke straf voor zijn rol bij de Posbankzaak te accepteren. Toch ging hij in hoger beroep tegen zijn veroordeling. Volgens zijn nieuwe advocaat Mark Nillesen is de belangrijkste reden voor Frank S. om toch in hoger beroep te gaan tegen de celstraf van veertien jaar die de rechtbank aan hem oplegde: ,,De rechtbank gelooft zijn verklaring niet en dat zit hem dwars.’’

Tegenaanval

Een jaar geleden bekende Frank S. (56) zijn betrokkenheid bij de dood van Alex Wiegmink. S en zijn medeverdachte Souris R. waren in 2003 op de Posbank in Gelderland om een auto te stelen. Het duo had echter niet gerekend op de tegenstand van Wiegmink die weigerde zijn autosleutels af te geven en de tegenaanval koos toen hij werd bedreigd door de twee mannen. Uit paniek opende Frank S. het vuur op het slachtoffer uit Drempt. De auto met zijn lichaam werd in de bossen in Erp in brand gestoken. Van moord was geen sprake volgens Frank S.

De rechters concludeerden echter dat Alex Wiegmink was doodgeschoten om de diefstal van een auto of zelfs om een drugsdeal te verdoezelen. Het leverde voor beide verdachten een zwaardere veroordeling en een zwaardere straf op dan geëist: Frank S. kreeg 14 jaar cel en Souris R. 16. Het OM vroeg voor beiden 13 jaar cel.



Souris R. heeft een heel ander verhaal dan Frank S. Hij vindt dat hij door de politie in een hinderlaag is gelokt. Zijn bekentenis tijdens een undercoveroperatie is daarmee waardeloos geworden, meent hij. R. blijft nu bij zijn bewering dat hij niet aanwezig was bij de dodelijke schietpartij op Dremptenaar Alex Wiegmink.



Souris R. (44) is het slachtoffer geworden van een zeer omstreden undercover-operatie: de zogeheten Mister Big-methode, aldus zijn advocaat Wieteke Drummen. Zij wil rechtspsycholoog Peter van Koppen inschakelen om aan te tonen hoe omstreden deze uit Canada geïmporteerde methode is. Daarmee wil ze haar cliënt vrijpleiten.

Xtc-pillen

Het is najaar 2016 als de werkloze en verslaafde Souris R. dé kans krijgt om op een betrekkelijk eenvoudig manier aan geld te komen. Het enige dat hij hoeft te doen is in een loods in Brabant grote hoeveelheden xtc-pillen in te pakken. Hij zou er 75.000 euro mee verdienen. Het baantje had R. gekregen via iemand die hij had leren kennen in het criminele milieu. Wat hij niet wist, was dat deze 'crimineel' in werkelijkheid een undercoveragent was.

Ook de mannen met wie Souris in de loods samenwerkte waren undercoveragenten. Vlak voor de grote levering van de pillen, confronteren ze hem ineens met de Posbankmoord. Een informant bij de politie zou de mannen hebben getipt over het onderzoek naar de moord op Alex Wiegmink. Souris wordt gezocht als hoofdverdachte in die zaak.

Onder invloed

Als Souris zijn aandeel de Posbankmoord zou ontkennen, dan moest hij de loods verlaten. Hij zou dan immers de hele pillen-operatie in gevaar brengen. Weg pillen-deal, weg 75.000 euro. Na aanvankelijke ontkenning, gaat R. overstag en bekent.