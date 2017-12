Verhuurder: '100 kilo vuurwerk in huis Arnhem onacceptabel'

De Arnhemmer had in zijn bovenwoning in de wijk Klarendal een partij illegaal vuurwerk en een vuurwerkbom opgeslagen .

Gevaar

In zijn algemeenheid kan Kessels zeggen dat Volkshuisvesting dit soort situaties heel serieus neemt. Zo kunnen huurders met een hennepplantage in hun huis meteen hun biezen pakken. ,,Of we deze huurder uit zijn woning zetten kwam ik nu nog niet zeggen. We onderzoeken de omstandigheden nog. Ik heb nog niet eerder meegemaakt in de tien jaar dat ik bij Volkshuisvesting werk, dat een huurder een grote partij vuurwerk heeft opgeslagen in woning’’, vertelt Kessel. ,,De huurder heeft willens en wetens zijn omgeving met buren, horeca, winkels en zichzelf in gevaar gebracht. Nogmaals, dat is niet acceptabel.’’