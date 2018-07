Verkeer in Arnhem weer vast, ook file op A325 naar Nijmegen

Taxichauf­feurs hekelen doolhof op het station

6:58 ARNHEM - Taxichauffeurs eisen dat er 'nu eindelijk een fatsoenlijke wegwijzer' komt naar hun standplaats op het station van Arnhem. ,,We voeren al tweeënhalf jaar actie voor een goed bord in de aankomsthal voor reizigers om hen door te verwijzen naar onze plek achter het station'', vertelt Jammy Sedighi namens de taxichauffeurs. ,,Daar is nog steeds niets van terechtgekomen.''