Verkeer in en om Arnhem gaat nu echt overhoop: ook ruim drie weken geen treinen naar Utrecht

Met de auto is het al behelpen in en om Arnhem, maar ook treinreizigers moeten de komende drie weken afzien. Het drukke traject Arnhem-Utrecht valt nagenoeg helemaal stil. Dat is nodig voor het vernieuwen van station Ede-Wageningen, waar de komende weken onder meer een nieuwe reizigerstunnel wordt gerealiseerd.



Alle werkzaamheden zijn bewust gepland in de zomer, als er vanwege de vakanties minder mensen op de weg zijn en in de trein zitten. Daardoor vallen veel klussen nu samen. Als alles volgens plan verloopt, valt de hinder mee, voorspelt de gemeente Arnhem. Het gaat bovendien om verkeersstromen in verschillende richtingen die los van elkaar staan. Ook daardoor zou de overlast beperkt moeten blijven.