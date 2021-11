Verkeershinder op A12: knooppunt Velperbroek twee avonden en nachten dicht vanwege werkzaamheden

Eldenia heeft tegen DVOL geen publiek nodig voor speciali­teit: het terugkomen van een achter­stand

Eldenia is een lastig te kloppen ploeg in de derde klasse C. Specialiteit van het huis dit seizoen is het terugkomen van een achterstand. Tegen DVOL flikte de ploeg dat kunstje voor de vierde keer deze competitie (4-3 winst) met als beloning een toppositie.

22 november