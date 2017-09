Verkeersinfarct rond Arnhem na ongeval op A12, weg weer vrij

Vermeende pleger ontucht met 15-jarige 'wilde helpen'

15:57 ARNHEM/ DEVENTER - Met de tas in haar hand staat het 15-jarige meisje in de vroege ochtend van 19 juli 2016 klaar in een buitenwijk van Arnhem. Ze wacht op de 46-jarige man uit Deventer, die ze enkele dagen daarvoor had leren kennen via de chatfunctie van een spelletje op de mobiele telefoon.