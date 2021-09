Verkoop Dierense schouwburg van de baan: teleurstelling bij lokale muziek- en theaterschool

De theaterschool betrekt nu het pand aan de Zuider Parallelweg 59 in Dieren waar tot voor kort tweedehandszaak Segunda Vida was gevestigd.

Jowin Heemskerk zegt erg teleurgesteld te zijn door de plotse weigering van Reusink om de schouwburg aan hem over te doen. De verkoop zou ook het café en de tweede zaal in het complex omvatten. ,,We waren al heel ver in het onderhandelingsproces. We hadden een prijsafspraak en een overnamedatum. We moesten alleen de koopovereenkomst nog ondertekenen."