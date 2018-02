Verkoop GelreDome is een verrassing voor Vitesse en provincie

,,We wisten dat er meer kapers op de kust waren, maar dit is nieuw voor mij’’, zegt Vitesse-directeur Joost de Wit. Hij kondigt aan de pogingen het stadion aan te kopen door te zetten. ,,Misschien is iets mogelijk met een nieuwe eigenaar. Maar eerst moet die boete van tafel.’’



Die boete bedraagt 11,3 miljoen gulden en is bij de bouw van het stadion, twintig jaar geleden, bedongen door de provincie Gelderland. Die wilde daarmee het multifunctionele karakter van GelreDome waarborgen. De Wit is over die boete in gesprek met Jan Markink. De Gelders gedeputeerde is al net zo verrast over een mogelijke verkoop aan Nedstede als Vitesse.



Het Amsterdamse vastgoedbedrijf zegt dat er al een akkoord is met eigenaar Spes Bona over de verkoop en meldde die zelfs al even op de eigen website. Maar ondertussen heeft Nedstede wel beslag laten leggen op het stadion. Waarom is nog onduidelijk. Nedstede reageert niet op vragen van deze krant.