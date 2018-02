Verlekkeren aan jurken en taarten op trouwbeurs in Eusebiuskerk

video Hugo Grotius wacht in Arnhem ombouw tot theaterschip

3 februari ARNHEM - ,,Komen wij hier aan met een bak vol rotzooi. We schamen ons dood’’, zegt meester in de scheepsrestauratie Bart Vermeer als theaterschip in wording Hugo Grotius zaterdagmiddag in de Arnhemse ASM-haven afmeert. Hij is met het voormalige, uit 1883 stammende vrachtschip van Krimpen aan de Lek naar Arnhem gevaren, waar het een nieuwe thuishaven heeft.