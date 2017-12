Vermeende Syriëganger Mohamed uit Arnhem vandaag weer voor Hof

ARNHEM - Arnhemmer Mohamed El A. (30) mag vandaag bij het gerechtshof in Arnhem uitleggen met welke intenties hij in de zomer van 2013 richting Syrië vertrok. ? Voor de tweede maal komt de strafzaak van El A. in hoger beroep voor.

De Arnhemmer werd in augustus 2013 samen met de destijds 22-jarige plaatsgenoot Hakim B. aangehouden in de Duitse grensplaats Kleef. Het tweetal reed in dure huurauto's, wat de aandacht trok van de lokale autoriteiten.

Sharia

In de laadruimte van de auto's troffen Duitse agenten vervolgens walkietalkies, bivakmutsen, gevechtskleding en veel contant geld aan. Ook hadden de mannen jihadistsche propaganda, waaronder films en artikelen, bij zich.

De twee ontkenden echter kwaad in de zin te hebben. B. erkende naar Syrië af te willen reizen, met de intentie om daar de Sharia - de strenge, islamitische wetgeving - te bestuderen. El A. stelde alleen zijn broer in Turkije te willen bezoeken.

Bewijs

De inmiddels overleden broer van El A. was aangesloten bij Jabhat al-Nusra, een extremistische rebellengroep in Syrië. Justitie twijfelt er niet aan dat de Arnhemmer op de hoogte was van de strijd van zijn broer en zich bij hem wilde aansluiten.

In februari 2015 sprak de rechtbank El A. echter vrij wegens een gebrek aan bewijs. In hoger beroep werd de Arnhemmer begin 2015 veroordeeld tot een celstraf van een half jaar. Volgens het Hof stond het vast dat hij naar Syrië ging, maar was niet zeker dat hij daar moord of doodslag voorbereidde. Tegen die uitspraak ging justitie in cassatie bij de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland.

Deur open

Dat gaf het openbaar ministerie gelijk. De Hoge Raad stelt dat concreet bewijs van tijd, plaats of wijze van uitvoering van door de verdachte voorbereide misdrijven voor een veroordeling niet nodig zijn. Daarmee zet de Hoge Raad, dat de zaak terugverwees naar het gerechtshof, de deur open voor een hogere straf.

Of die ook gaat volgen, wordt pas over twee weken duidelijk. Vandaag zal de advocaat-generaal, aanklager in hoger beroep, naar alle waarschijnlijkheid zijn strafeis formeren.