Vermiste vrouw uit Oosterbeek weer terecht

Zware vliegtuig­bom gevonden in hart van Huissen: ‘Een 500-pon­der met ontsteking erin’

HUISSEN - Op een bouwterrein in het hart van Huissen is woensdagmiddag een zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een 500-ponder met voor zover bekend de ontsteking er nog in.

19:36