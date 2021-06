Vermoedelijk woning beschoten in Arnhem, meerdere mensen belden politie

In deze Renkumse straat ruilen ze hun auto's in voor bomen en groenperk­jes

18 juni RENKUM - Meer groen en minder auto’s in de straat. De twee elektrische deelauto’s in de Groenendaalseweg in Renkum hebben het afgelopen jaar resultaat gehad. Sinds januari hebben bewoners in totaal acht - meestal tweede - auto’s de deur uit gedaan. De vrijgekomen ruimte wordt goed benut: er komen dit najaar onder andere vier nieuwe bomen en wat extra groenperkjes.